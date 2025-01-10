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Гришин: Николич не рассчитывает на Агапова, его возможный уход в «Пари НН» логичен

Гришин: Николич не рассчитывает на Агапова, его возможный уход в «Пари НН» логичен
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о будущем защитника армейцев Ильи Агапова.

«Я так понял, что Агапов не подходит Николичу. Мы видели, что в последнее время Илья сыграл очень мало. Ясно, что главный тренер ЦСКА не рассчитывает на Агапова. Его возможный уход в «Пари НН» логичен. У тренера свои задумки. Кто не подходит, продаётся или отдаётся в аренду. Футбол — это спорт, где сильнейшие играют, а слабейшие сидят на лавке», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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