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Слот прокомментировал слухи насчёт интереса «Ливерпуля» к Хвиче Кварацхелии

Слот прокомментировал слухи насчёт интереса «Ливерпуля» к Хвиче Кварацхелии
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на появившиеся в средствах массовой информации сообщения, что мерсисайдцам интересен грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«Единственное, что я могу сказать, так это то, что на дворе январь. Кажется, ещё после матча с «Вест Хэмом» я сказал: «Не разочаровывайте нас, соберите всех игроков, которые, по вашим словам, нам интересны, и отправьте их куда-нибудь ещё». В 9 случаях из 10 во всей этой информации нет ни капли правды. Так что я могу сказать на это? Слухи распространяются. Но с моей стороны вы комментариев не услышите», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи.

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