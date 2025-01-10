«Химки» объявили о переходе Хосонова в «Торпедо»

Подмосковные «Химки» официально объявили о переходе полузащитника Хетага Хосонова в московское «Торпедо».

«Хетаг Хосонов покидает «Химки» и продолжит карьеру в столичном «Торпедо». Благодарим за максимальную самоотдачу в каждом матче, Хос! И, конечно, за кубковую серию пенальти в Екатеринбурге. Желаем успехов на твоём футбольном пути», — говорится в заявлении пресс-службы «Химок» в телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.