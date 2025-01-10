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Агент Шубина подтвердил, что скаут ЦСКА Дзагоев просматривал футболиста «Велеса»

Агент Шубина подтвердил, что скаут ЦСКА Дзагоев просматривал футболиста «Велеса»
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Михаил Лебедев, агент футболиста «Велеса» Александра Шубина, подтвердил, что скаут ПФК ЦСКА Алан Дзагоев просматривал его клиента.

«Это правда, что Алан Дзагоев приезжал на матчи «Велеса» и следил за Шубиным. Примечательно, что Александр играет на той же позиции на поле, что и ранее играл Алан. Наверное, он увидел в Шубине талант и перспективу.

Кроме того, хотелось бы отметить ФК «Велес» и спортивного директора Тенгиза Путкарадзе за то, что они нашли Шубина в маленькой команде из «Бронзы» и дали ему шанс себя проявить», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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