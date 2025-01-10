Агент Шубина подтвердил, что скаут ЦСКА Дзагоев просматривал футболиста «Велеса»

Михаил Лебедев, агент футболиста «Велеса» Александра Шубина, подтвердил, что скаут ПФК ЦСКА Алан Дзагоев просматривал его клиента.

«Это правда, что Алан Дзагоев приезжал на матчи «Велеса» и следил за Шубиным. Примечательно, что Александр играет на той же позиции на поле, что и ранее играл Алан. Наверное, он увидел в Шубине талант и перспективу.

Кроме того, хотелось бы отметить ФК «Велес» и спортивного директора Тенгиза Путкарадзе за то, что они нашли Шубина в маленькой команде из «Бронзы» и дали ему шанс себя проявить», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.