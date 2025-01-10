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Дьяков: Агапов играл в ЦСКА при Федотове, но пришёл Николич и раскусил футболиста

Дьяков: Агапов играл в ЦСКА при Федотове, но пришёл Николич и раскусил футболиста
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями о будущем защитника ЦСКА Ильи Агапова.

«Зачем держать в клубе футболиста, который не играет? Агапов играл при Федотове, был игроком основы. Пришёл новый тренер, у него своё видение. Может быть, где-то раскусил футболиста. Теперь он присел и не играет. Из ЦСКА перейти в команду второй восьмёрки всегда можно, а вот наоборот — тяжелее. Главное — не оказаться на скамейке «Пари НН», потому что следующие команды будут в Первой лиге. Не могу сказать, что я восхищался игрой Агапова. Но если он оказался в ЦСКА, значит, кому-то нравился», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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