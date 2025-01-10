Бензема: Винисиус ещё выиграет «Золотой мяч», он продолжает показывать, что он лучший

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», высказался о шансах вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора выиграть «Золотой мяч».

«Винисиус ещё выиграет «Золотой мяч», потому что он продолжает показывать свой уровень, что он лучший. Он должен продолжать выигрывать титулы с «Реалом», это самое главное», — приводит слова Бензема Madrid Xtra.

Напомним, бразильский футболист занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 23 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.