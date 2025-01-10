«Крылья Советов» утвердили новый состав совета директоров после коррупционного скандала

Сегодня, 10 января 2024 года, состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов». В ходе этого собрания был утверждён новый состав совета директоров клуба. В него вошли: Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов, Дмитрий Яковлев.

Отмечается, что в ближайшее время состоится заседание совета директоров самарского клуба. На нём будет избран новый председатель.

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.