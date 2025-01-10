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Иван Таранов считает, что Агапову нужно уходить из ЦСКА

Иван Таранов считает, что Агапову нужно уходить из ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов поделился мыслями о будущем защитника армейцев Ильи Агапова.

«С позиции игрока Агапову нужно уходить из ЦСКА. Молодому футболисту нужна игровая практика. Он довольно неплохо проявлял себя, пока имел игровое время и обозначил свои перспективы. Гончаренко знает его сильные качества и знает, как его развивать. Для самого Агапова это будет так называемый шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Но главное — не попасть в ловушку, чтобы после шага назад не сделать ещё один», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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