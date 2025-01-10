«Валенсия» раскритиковала решение о регистрации футболистов «Барселоны» Ольмо и Виктора

Футбольный клуб «Валенсия» возмутился регистрацией футболистов каталонской «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона.

«Валенсия» желает выразить своё несогласие с решением, принятым Высшим спортивным советом, что противоречит позиции, занимаемой как лигой, так и RFEF. Мы понимаем, что это наносит ущерб честности соревнований и, кроме того, ставит под угрозу фундаментальные основы экономического управления профессиональным футболом. С другой стороны, «Валенсия» выражает обеспокоенность по поводу воздействия, которое эта мера может оказать на экономический контроль над Ла Лигой, на правила, утверждённые всеми клубами, которые были ключевыми для обеспечения финансовой устойчивости испанского футбола. Этим решением ставится под угрозу система, признанная как в спортивном законодательстве, так и в других странах, и, кроме того, она опасна для будущего соревнований», — сказано в заявлении «Валенсии», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги.