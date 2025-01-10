Главный тренер «Сахалина»: в группе написали, что команды не будет, — вот и весь разговор

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов рассказал о расформировании команды. Он заявил, что руководство ничего не объяснило сотрудникам клуба.

«Вообще ничего не понятно. Пока руководство ничего не сказало, кроме «Ищите работу». Сроки уже прошли, сказали искать работу, что с командой не получается у них. Вот и весь разговор. Может, есть у них какие-то планы дальнейшие, но нам сказали так.

Скорее всего, не хотят финансировать футбол. Не знаю, что у них там происходит. Что-то пошло не так, не знаю. Ребятам ничего не сказали, только начальник команды написал в группе, что команды не будет. На этом всё закончилось», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.