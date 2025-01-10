Кассано: Рашфорд — фантастический игрок, но никто в Италии не сможет потянуть его зарплату

Бывший нападающий «Милана» и «Ромы» Антонио Кассано отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в один из итальянских клубов. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана» и «Ювентуса».

«Мы говорим о фантастическом игроке, он сводит меня с ума. Не три года назад, не пять лет назад или десять лет назад, а полтора года назад он закончил сезон с 28 забитыми мячами в качестве крайнего нападающего. Мы говорим о фантастическом игроке. Что-то сломалось в «Манчестер Юнайтед», сначала с тен Хагом, а теперь особенно с Аморимом. Проблема в том, что он получает € 12 млн за сезон. Кто в Италии может позволить себе такие деньги? Никто в Италии не может себе этого позволить. Это было бы здорово и для «Милана», и для «Ювентуса», но я не думаю, что он может приехать в нашу лигу», — приводит слова Кассано Milan News.

В нынешнем сезоне Маркус провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.