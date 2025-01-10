«Севилья» объявила о переходе швейцарского нападающего

Испанская «Севилья» объявила о трансфере нападающего сборной Швейцарии Рубена Варгаса. 26-летний футболист ранее выступал за немецкий футбольный клуб «Аугсбург».

В нынешнем сезоне Рубен провёл 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.

«Севилья» после 18 туров Примеры нынешнего сезона располагается на 13-м месте турнирной таблицы. Команда набрала 22 очка. В следующем матче внутреннего первенства «Севилья» сыграет с «Валенсией». Игра состоится в субботу, 11 января. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск.