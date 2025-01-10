Булыкин: не вижу ничего плохого для «Динамо» в трансфере Грулёва в «Пари НН»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о переходе форварда Вячеслава Грулёва в «Пари НН».

«У Грулёва в «Пари НН» будет больше игрового времени. Но многое зависит от того, как проявит себя футболист. Вячеслав в «Динамо» выходил на замену. Сейчас он принял решение перейти в другую команду, где сможет получить больше игровой практики. Не вижу ничего плохого в этом трансфере для «Динамо», только положительное для «Пари НН» и Грулёва, если он проявит свои лучшие качества», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» сегодня, 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.