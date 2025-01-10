Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: не вижу ничего плохого для «Динамо» в трансфере Грулёва в «Пари НН»

Булыкин: не вижу ничего плохого для «Динамо» в трансфере Грулёва в «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о переходе форварда Вячеслава Грулёва в «Пари НН».

«У Грулёва в «Пари НН» будет больше игрового времени. Но многое зависит от того, как проявит себя футболист. Вячеслав в «Динамо» выходил на замену. Сейчас он принял решение перейти в другую команду, где сможет получить больше игровой практики. Не вижу ничего плохого в этом трансфере для «Динамо», только положительное для «Пари НН» и Грулёва, если он проявит свои лучшие качества», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» сегодня, 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

Материалы по теме
Официально
Вячеслав Грулёв перешёл из «Динамо» в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android