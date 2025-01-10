Боков: Зделар — серьёзная боевая единица в составе ЦСКА, но незаменимых нет

Бывший российский футболист Максим Боков высказался о ситуации вокруг игрока ЦСКА Саши Зделара. Ранее сообщалось, что к Зделару проявляет интерес «Рейнджерс».

«Вопрос усиления команды зависит от главного тренера и руководства ЦСКА. Мне кажется, нынешний состав способен на большее. Если будут усиления, хорошо. Если же этого не произойдёт, ребята и своими усилиями смогут забраться повыше.

Если Зделар перейдёт играть в Европу, дай бог ему здоровья. Он серьёзная боевая единица в составе ЦСКА. Когда в команде кто-то выбывает, создаётся ощущение, что что-то оторвали от сердца. В этом случае будет то же самое, но незаменимых нет», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.