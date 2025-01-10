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В «Пари НН» высказались о подписании форварда Вячеслава Грулёва

В «Пари НН» высказались о подписании форварда Вячеслава Грулёва
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал подписание нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо».

«Это игрок высокого уровня, который хорошо известен как на российском рынке, так и лично мне знаком по долгой работе в «Динамо». Мы его давно вели. Хотели закрыть сделку ещё летом, когда договаривались об арендном соглашении. Тогда Слава получил травму в последний момент, когда мы оформляли документы.

Мы дали возможность ему полноценно восстановиться под руководством медицинского штаба «Динамо» во главе с Родионовым, уроженцем Нижегородской области. Для нас особенно важно, что он находился в надёжных руках. Слава восстановился, в конце сезона выходил на поле и даже забил. Мы докрутили все юридические моменты с «Динамо», за что им хочется сказать спасибо. Рады, что Слава здесь! Он уже был тут, но сыграл всего две игры, а потом был коронавирус. Ему есть что здесь доказать. Сам игрок рад, что тут оказался», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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