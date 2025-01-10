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Дркушич оценил решение «Зенита» досрочно вернуть его из аренды

Дркушич оценил решение «Зенита» досрочно вернуть его из аренды
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Защитник «Зенита» Ванья Дркушич, выступающий на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», оценил решение сине-бело-голубых досрочно вернуть его в расположение клуба. Ранее агент игрока подтвердил, что Ванья возвращается в «Зенит».

«Полагаю, ситуация предельно ясна. Российская лига сильнее сербской, «Зенит» борется за титул, и они хотят, чтобы я помог команде. И в «Црвене» я не так часто выходил на поле. Так что вернуть меня сейчас — вполне нормальное решение», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн. В начале января агент Дркушича подтвердил скорое возвращение Ваньи в «Зенит».

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