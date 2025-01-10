Спортдиректор «Пари НН»: Грулёв в хорошей физической форме, ограничений по здоровью нет

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о нынешней физической форме нападающего Вячеслава Грулёва, перешедшего из московского «Динамо».

«Мы были в контакте с игроком и «Динамо». Я бы не сказал, что у Грулёва была какая-то серьёзная травма. Это был рецидив, связанный с его желанием летом перейти к нам и играть. Можно сказать, что немного форсировали его подготовку, из-за этого случился рецидив. Но один-два месяца не такая уж и большая травма. Мы провели очень длительное медобследование. На данный момент Слава в хорошей физической форме. Впереди у него большие сборы. Уверены, что с точки зрения здоровья нет никаких ограничений», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.