Дьяков: ещё застал Грулёва в «Динамо» — всегда мне нравился. В «Пари НН» он перезагрузится

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход Вячеслава Грулёва в «Пари НН».

«В последнее время Грулёв был травмирован, поэтому игровой практики у него не было. Я его ещё застал, когда играл в «Динамо», он был молодой, подпускался к тренировкам, всегда мне нравился. В «Динамо» тяжело играть — большой клуб, много иностранцев, плюс травму получил. Тяжело было обратно вернуться. Зато «Пари НН» поможет перезагрузиться, там он будет получать игровую практику. Возможно, это станет для него трамплином для того, чтобы снова вернуться в топ-клуб», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.