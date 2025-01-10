Полузащитник московского «Динамо» Чавес стал отцом

В семье футболиста московского «Динамо» Луиса Чавеса родился первенец. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале клуба.

«Луис Чавес стал отцом. Поздравляем Луиса и Монику с рождением малыша — желаем здоровья и счастья молодой семье», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.