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Захарян ответил на вопрос, думает ли он о переходе в топ-клуб

Захарян ответил на вопрос, думает ли он о переходе в топ-клуб
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян ответил на вопрос, думает ли он о переходе в топ-клуб.

«Я не могу сейчас об этом говорить, потому что не думаю об этом. Мне нужно играть и показывать лучшую версию себя в «Реале Сосьедад», — приводит слова Захаряна Noticias de Gipuzkoa.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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