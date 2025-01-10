Орещук — о Грулёве: зачем «Пари НН» четыре нападающих — солить будут?

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на трансфер нападающего Вячеслава Грулёва в «Пари Нижний Новгород». О сделке было объявлено сегодня. Стороны подписали контракт сроком на 2,5 года.

«Пари НН» — отличный вариант для Грулёва, чтобы перезагрузиться. Только вопрос в том, как его хотят использовать. Слава уже нападающий, даже не крайний. Они взяли Кокшарова, есть Зе Турбо и Ожегович. Зачем четыре практически однотипных нападающих? Солить будут или играть ромбом впереди?» — сказал Роман Орещук в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.