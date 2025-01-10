«Спартаку» интересен полузащитник Илич, который ранее отказал «Зениту»

«Спартак» рассматривает возможность подписания полузащитника «Торино» Ивана Илича в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, но в её осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», — добавил источник «Чемпионата». Летом Илич отказался от перехода в «Зенит».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».