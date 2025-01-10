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Игрок «Зенита» Дркушич: в Сербии о работе Станковича в «Спартаке» говорят только хорошее

Игрок «Зенита» Дркушич: в Сербии о работе Станковича в «Спартаке» говорят только хорошее
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Защитник «Зенита» Ванья Дркушич, выступающий на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Знаю, что «Спартак» выдал отличный отрезок, победив перед перерывом в пяти или шести матчах подряд. В Сербии говорят, что Деян проделывает отличную работу со «Спартаком». Но он был хорошим тренером и в «Црвене Звезде», и в «Ференцвароше», и в «Сампдории». Так что о Станковиче говорят только хорошее», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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