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Нуну Санту признан лучшим тренером АПЛ в декабре, его «Ноттингем» занимает третье место

Нуну Санту признан лучшим тренером АПЛ в декабре, его «Ноттингем» занимает третье место
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Лучшим тренером декабря в английской Премьер-лиге признан Нуну Эшпириту Санту, возглавляющий «Ноттингем Форест». Об этом сообщила пресс-служба английской Премьер-лиги в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Ноттингем Форест» в декабре стартовал с поражения от «Манчестер Сити» (0:3), а затем одержал пять побед подряд. «Лесники» обыграли «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Виллу» (2:1), «Брентфорд» (2:0), «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) и «Эвертон» (2:0).

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (46).

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