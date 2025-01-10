«ПСЖ» не хочет платить за Хвичу Кварацхелию требуемые «Наполи» € 80 млн — Хоукинс

«ПСЖ», ведущий переговоры с «Наполи» о трансфере 23-летнего крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии, не хочет платить за грузинского футболиста € 80 млн, запрашиваемые неаполитанским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент французский гранд находится в поисках оптимальной формулы подписания Кварацхелии. Сам нападающий хочет перейти в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 85 млн.

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