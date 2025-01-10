Орещук: в 2016 году бился за Грулёва — снимал с поезда, когда он поехал в Санкт-Петербург

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о нападающем Вячеславе Грулёве, который сегодня, 10 января, перешёл в «Пари Нижний Новгород».

«Слава Грулёв — качественный и очень хороший футболист. Я за него бился, оставлял его в «Динамо» в 2016 году, когда он был молодым. Я его снимал практически с подножки поезда, когда он садился ехать в Санкт-Петербург. Хоть и много хейта получил за это, но ни капли не жалею.

Единственный минус Славы в данный момент — его травматичность. Что с ним происходит, для меня загадка. Крепкий парень, хорошего телосложения, довольно быстрый, выносливый, но в чём проблема? То нога, то плечо — и наоборот. В «Динамо» отличный медицинский штаб, почему организм Славы даёт сбой? Сейчас вроде восстановился, хочется ему пожелать, чтобы у него всё наладилось и он вернулся на свой уровень. Для меня Слава отличный футболист, и по человеческим качествам к нему вопросов никогда не было. Я с ним работал два раза — в 2016 и 2019 годах. А для «Динамо» он, наверное, уже не потеря», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.