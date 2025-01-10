«Локомотив» подписал контракт с армянским полузащитником и отправил его в аренду

19-летний полузащитник Вадим Арутюнян подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение с игроком будет действовать до 30 июня 2026 года. Арутюнян вернётся в дзержинский «Арсенал» на правах аренды.

«Является воспитанником академии «Локомотива». За молодёжный состав железнодорожников футболист сыграл в 19 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В 2023 году с молодёжкой он выиграл Молодёжную футбольную лигу.

В марте 2024-го Арутюнян перешёл в дзержинский «Арсенал» с опцией обратного выкупа. В составе клуба из Дзержинска Вадим вышел на поле в 30 встречах, в которых отметился двумя голами и шестью передачами. Отдельно стоит выделить универсализм футболиста: под руководством Вячеслава Вашкевича номинальный полузащитник сыграл на нескольких позициях. Также Арутюнян является игроком юношеской сборной Армении U19. В её составе футболист провёл две игры», — написано в заявлении клуба.