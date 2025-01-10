Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» усилил интерес к Коло Муани, клуб хочет подписать нападающего зимой — Sky Sport

«МЮ» усилил интерес к Коло Муани, клуб хочет подписать нападающего зимой — Sky Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Интерес «Манчестер Юнайтед» к подписанию 26-летнего центрального нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани стал более конкретным. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» намерены сделать всё возможное, чтобы приобрести французского нападающего нынешней зимой. «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с арендой с правом обязательного выкупа. Английский клуб уже провёл переговоры с менеджментом Коло Муани и близок к переговорам с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Рандаль Коло Муани Подробнее
Материалы по теме
«Ювентус» намерен подписать игрока «ПСЖ» Коло Муани — Джанлука Ди Марцио

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android