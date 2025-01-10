«Нант» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00

Сегодня, 10 января, в матче 17-го тура французской Лиги 1 встретятся «Нант» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда Адольфа Хюттера набрала 30 очков за 16 матчей. «Нант» находится на 16-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.