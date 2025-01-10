«Нант» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00
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Сегодня, 10 января, в матче 17-го тура французской Лиги 1 встретятся «Нант» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 17-й тур
10 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Нант
Нант
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда Адольфа Хюттера набрала 30 очков за 16 матчей. «Нант» находится на 16-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.
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