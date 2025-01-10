Игорь Колыванов: Угальде достоин улучшенного контракта со «Спартаком»

Российский тренер Игорь Колыванов считает, что московскому «Спартаку» следует продлить контракт с нападающим Манфредом Угальде на улучшенных условиях. Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с футболистом.

«Если Угальде показал и проявил себя, забив больше всех, значит, он достоин улучшенного контракта со «Спартаком». Видимо, по Угальде есть какие-то предложения, поэтому таким образом красно-белые хотят сохранить игрока у себя», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 18 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.