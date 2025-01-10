Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ла Лига подаст апелляцию в суд, чтобы приостановить регистрацию Ольмо и Виктора — MD

Ла Лига подаст апелляцию в суд, чтобы приостановить регистрацию Ольмо и Виктора — MD
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская Ла Лига намерена подать апелляцию в административный суд с целью приостановить действие временной регистрации полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, данная апелляция будет подана на решение Высшего совета по спорту Испании (CSD), который ранее разрешил каталонскому клубу зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть нынешнего сезона чемпионата Испании. Ла Лига зарегистрировала футболистов, заявив при этом, что внимательно изучит содержание вердикта CSD с целью подачи соответствующих апелляций.

Напомним, в начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказали каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору.

Материалы по теме
«Валенсия» раскритиковала решение о регистрации футболистов «Барселоны» Ольмо и Виктора

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android