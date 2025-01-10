Ла Лига подаст апелляцию в суд, чтобы приостановить регистрацию Ольмо и Виктора — MD

Испанская Ла Лига намерена подать апелляцию в административный суд с целью приостановить действие временной регистрации полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, данная апелляция будет подана на решение Высшего совета по спорту Испании (CSD), который ранее разрешил каталонскому клубу зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть нынешнего сезона чемпионата Испании. Ла Лига зарегистрировала футболистов, заявив при этом, что внимательно изучит содержание вердикта CSD с целью подачи соответствующих апелляций.

Напомним, в начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказали каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору.

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