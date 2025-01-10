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Женский «Енисей» объявил о назначении главного тренера

Женский «Енисей» объявил о назначении главного тренера
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Главным тренером женского красноярского «Енисея» стал Артём Баранов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«С 2018 года Артём Баранов занимает тренерскую должность в ФК «Енисей». Он работал с Александром Алексеевым в молодёжной команде «Енисей», выступавшей в турнире, организованном для клубов РПЛ. Артёму Васильевичу предложили перейти в главную команду в тренерский штаб к Юрию Газзаеву, где он продолжил свою работу. Также Артём Васильевич работал с Александром Алфёровым на протяжении определённого этапа своей карьеры. Он также поработал с Тархановым и Треневым (ныне главным тренером «Сибири»), а также стажировался у Аленичева, Титова и Тихонова в период работы с молодежной командой. В прошлом сезоне Артём был помощником главного тренера женской команды.

Артём Васильевич, желаем вам удачи! Весь край поддерживает вас!» — написано в заявлении клуба.

«Енисей» завершил сезон-2024 Суперлиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 21 очко за 24 матча. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).

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