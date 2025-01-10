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ПФК ЦСКА объявил о начале реализации проекта по строительству новой клубной базы

ПФК ЦСКА объявил о начале реализации проекта по строительству новой клубной базы
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Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о строительстве новой клубной базы. Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области.

«Новая база нашего клуба будет включать в себя: жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек.

Строительные работы согласно постановлению правительства Московской области продлятся до конца 2028 года. До их завершения армейцы продолжат тренироваться на базе в Ватутинках. Однако поставлена задача заметно опередить указанные сроки реализации проекта», — написано в сообщении клуба.

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