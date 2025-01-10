В ЦСКА подробно рассказали о проекте по строительству новой клубной базы

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о проекте по строительству новой клубной базы. Работы планируется завершить в 2028 году.

«Мы очень рады объявить о запуске проекта по строительству нашей новой тренировочной базы, который мы реализуем благодаря поддержке Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Очевидно, что для дальнейшего развития ПФК ЦСКА необходимы инфраструктурные изменения, но в то же время хочется сказать огромное спасибо Минобороны и базе в Ватутинках. Именно туда армейцы привозили Кубок УЕФА, титулы чемпиона России и другие трофеи. Ватутинки – наш дом на протяжении более чем 20 лет, но время не стоит на месте, поэтому клуб и начал большую работу по обновлению необходимой команде тренировочной инфраструктуры. На ближайшие несколько лет мы не прощаемся с Ватутинками и также продолжим работы над улучшением условий для тренировок.

Это очень серьёзный и долгосрочный проект, и мы рады, что совместно с правительством Московской области нам удалось выбрать не только живописную локацию, но и логистически очень удобную для футболистов и штаба, с необходимой территорией для строительства полей и полноценной жизнедеятельности команды.

Безусловно, сопутствующий финансовый груз ПФК ЦСКА не смог бы взять полностью на себя, поэтому мы очень рады поддержке со стороны такого мощного партнёра как Мособласть. Строительство современной базы позволит решать поставленные совместно с партнёрами задачи не только сегодня, но и послужит серьёзным фундаментом для достижения целей в будущем», — приводит слова Бабаева официальный сайт ЦСКА.