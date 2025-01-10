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Аморим высказался о будущем Майну в «МЮ» на фоне слухов о возможном уходе игрока

Аморим высказался о будущем Майну в «МЮ» на фоне слухов о возможном уходе игрока
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о будущем 19-летнего полузащитника «красных дьяволов» Кобби Майну на фоне ранее появившейся в СМИ информации о его возможном уходе из клуба.

«Наша цель заключается в том, чтобы всегда удерживать лучших футболистов, особенно талантливых игроков, вокруг которых будет строиться проект этого клуба.

Я очень доволен Кобби, он прогрессирует, как и Гарначо», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее издание Daily Mail сообщило, что 19-летний футболист и «Манчестер Юнайтед» не могут договориться по заработной плате по новому контракту.

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