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Олег Терёхин: Грулёв оживёт в «Пари НН» и станет основным нападающим

Олег Терёхин: Грулёв оживёт в «Пари НН» и станет основным нападающим
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Бывший футболист Олег Терёхин высказался о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» в «Пари Нижний Новгород».

«Переход в «Пари НН» — хорошо для Грулёва. Мальчишке нужно играть. Всю жизнь парни, которые мало играли, уходили в другие команды. В Нижнем играли Смертин и Калитвинцев. Нормально, что Грулёву нужна игровая практика. Для «Динамо» уход Вячеслава не является потерей. Личка видел, что ему нужен другой футболист на его позиции, поэтому давал Вячеславу мало игрового времени. Хотя Грулёв часто помогал «Динамо». Можно вспомнить матч с «Зенитом», когда Вячеслав забил победный мяч.

Но всегда существует возможность, что футболист заиграет в другом клубе, а его родная команда потом может выкупить его обратно. У нас есть пример Дзюбы, который часто уходил в аренды, но всегда возвращался и играл за топ-клубы. Возможно, что Грулёв в «Пари НН» оживёт и станет основным нападающим. Затем им заинтересуется не только «Динамо», но и другие сильные клубы», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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