«Локомотив» объявил о переходе 18-летнего белорусского нападающего

Московский «Локомотив» подписал контракт с 18-летним белорусским нападающим Русланом Мялковским. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта рассчитан до 30 июня 2028 года. Руслан Мялковский вернётся в белорусский «Арсенал», где будет выступать на правах аренды.

«Руслан — воспитанник «Минска». В юношеской карьере игрока были брестские «Динамо» и «Рух». Является выпускником академии Ассоциации «Белорусская федерация футбола». В 2022 году игрок перешёл в дзержинский «Арсенал». За клуб Руслан дебютировал 10 июля того же года в матче с могилёвским «Днепром». Также Мялковский стал одним из самых молодых авторов гола в рамках Высшей лиги Беларуси, забив в возрасте 16 лет и 183 дней», — написано в заявлении клуба.