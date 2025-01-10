Александер Исак признан лучшим игроком и автором гола месяца в АПЛ

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак был признан лучшим футболистом минувшего декабря в английской Премьер-лиге. Об этом информирует официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

В декабре шведский футболист принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

Также Исак был признан автором гола минувшего месяца в английской Премьер-лиге. Нападающий получил этот приз за мяч, забитый в ворота «Ливерпуля» в игре 14-го тура, которая завершилась со счётом 3:3.

Всего в нынешнем сезоне Исак принял участие в 22 матчах во всех турнирах, где забил 15 голов и сделал четыре ассиста.

Сколько зарабатывают футболисты: