Александер Исак признан лучшим игроком и автором гола месяца в АПЛ
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак был признан лучшим футболистом минувшего декабря в английской Премьер-лиге. Об этом информирует официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).
В декабре шведский футболист принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.
Также Исак был признан автором гола минувшего месяца в английской Премьер-лиге. Нападающий получил этот приз за мяч, забитый в ворота «Ливерпуля» в игре 14-го тура, которая завершилась со счётом 3:3.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Исак – 35' 1:1 Джонс – 50' 2:1 Гордон – 62' 2:2 Салах – 68' 2:3 Салах – 83' 3:3 Шер – 90'
Всего в нынешнем сезоне Исак принял участие в 22 матчах во всех турнирах, где забил 15 голов и сделал четыре ассиста.
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