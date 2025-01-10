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Александер Исак признан лучшим игроком и автором гола месяца в АПЛ

Александер Исак признан лучшим игроком и автором гола месяца в АПЛ
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак был признан лучшим футболистом минувшего декабря в английской Премьер-лиге. Об этом информирует официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

В декабре шведский футболист принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

Также Исак был признан автором гола минувшего месяца в английской Премьер-лиге. Нападающий получил этот приз за мяч, забитый в ворота «Ливерпуля» в игре 14-го тура, которая завершилась со счётом 3:3.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Исак – 35'     1:1 Джонс – 50'     2:1 Гордон – 62'     2:2 Салах – 68'     2:3 Салах – 83'     3:3 Шер – 90'    

Всего в нынешнем сезоне Исак принял участие в 22 матчах во всех турнирах, где забил 15 голов и сделал четыре ассиста.

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