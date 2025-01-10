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Гришин — о Венделе: зачем в РПЛ нужны легионеры? Они могут захотеть уехать в любой момент

Гришин — о Венделе: зачем в РПЛ нужны легионеры? Они могут захотеть уехать в любой момент
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Российский тренер Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из санкт-петербургского «Зенита». Ранее появлялась информация, что футболист не хочет возвращаться из отпуска в расположение «Зенита».

«Для меня загадка, что у футболиста есть контракт, а он отказывается возвращаться в команду. Это бардак! Вендел подписал контракт, значит, у него есть обязательства перед «Зенитом». Клуб же несёт обязательства перед футболистом, а он в любой момент может не вернуться, потому что так хочет. Это полный бред даже с юридической точки зрения.

Одному игроку мешает жена, другому — родители, а третий просто не хочет возвращаться с пляжа. Какой смысл тогда в этих иностранцах в РПЛ? Они в любой момент могут захотеть уехать. Это некрасивая ситуация. Самое интересное, что легионеры всегда делают это в самый ненужный момент. Тогда не стоит больше приглашать иностранцев в Россию. Зачем они нужны?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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