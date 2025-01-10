Тренер «Тоттенхэма» рассказал, когда восстановится получивший тяжёлую травму Бентанкур

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника своей команды Родриго Бентанкура, который не смог продолжить полуфинальную игру Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) из-за травмы головы.

«Бентанкур был в больнице, где ему сделали все необходимые анализы с целью убедиться, что всё в порядке. [Сейчас] он вернулся домой. С ним всё в порядке. Родриго чувствует себя хорошо. Разумеется, теперь мы будем следовать инструкциям. Я думаю, понадобится пара недель, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — приводит слова Постекоглу The Athletic.

На седьмой минуте встречи при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках. Возникшая в матче пауза продлилась 10 минут.

Материалы по теме Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о тяжёлой травме Бентанкура в игре с «Ливерпулем»

Необычные названия футбольных клубов: