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Тренер «Тоттенхэма» рассказал, когда восстановится получивший тяжёлую травму Бентанкур

Тренер «Тоттенхэма» рассказал, когда восстановится получивший тяжёлую травму Бентанкур
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника своей команды Родриго Бентанкура, который не смог продолжить полуфинальную игру Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) из-за травмы головы.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«Бентанкур был в больнице, где ему сделали все необходимые анализы с целью убедиться, что всё в порядке. [Сейчас] он вернулся домой. С ним всё в порядке. Родриго чувствует себя хорошо. Разумеется, теперь мы будем следовать инструкциям. Я думаю, понадобится пара недель, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — приводит слова Постекоглу The Athletic.

На седьмой минуте встречи при розыгрыше углового Бентанкур неудачно приземлился на шею и получил травму. Футболист не смог самостоятельно встать, и врачам пришлось унести игрока на носилках. Возникшая в матче пауза продлилась 10 минут.

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