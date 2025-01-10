«Боруссия» Д — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30
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Сегодня, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Боруссия» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 36 очков.
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