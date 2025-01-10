«Торпедо» объявило о переходе полузащитника сборной Кыргызстана

24-летний полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«В сезоне-2024 Алыкулов провёл 30 матчей за белорусский «Неман» из Гродно во всех турнирах. Забил восемь мячей и сделал три результативные передачи, стал серебряным призёром чемпионата Беларуси, обладателем Кубка страны и был признан лучшим игроком команды. Гулжигит, рады приветствовать в «Торпедо»!» — написано в заявлении клуба.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.