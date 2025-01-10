«Атлетико Минейро» отказался покупать Артура у «Зенита» за € 15 млн — ESPN

«Атлетико Минейро» вышел из переговоров с «Зенитом» относительно трансфера 26-летнего крайнего нападающего сине-бело-голубых Артура. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, санкт-петербургский клуб установил цену на бразильского футболиста в размере € 15 млн, однако в «Атлетико Минейро» посчитали эту сумму завышенной и отказались от идеи покупки Артура, несмотря на то что рассматривали его в качестве одного из приоритетных трансферов.

Нападающий перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне Артур принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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