Президент РФС Дюков попал в санкционный список США
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Президент Российского футбольного союза и руководитель «Газпромнефти» Александр Дюков был внесён в санкционный список США. Об этом сообщил официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами США.
Ранее сообщалось, что 57-летний Александр Дюков стал единственным кандидатом, который был зарегистрирован на предстоящие выборы на пост главы Российского футбольного союза. Его кандидатура была выдвинута 77 организациями — членами РФС. Конференция, на которой пройдут выборы, состоится 2 февраля 2025 года. Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.
В санкционный список также попал генеральный директор «Лукойла» Вадим Воробьёв.
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