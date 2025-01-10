Беллингем, Вальверде и Модрич могут пропустить матч с «Барселоной» — Sport.es

Футболисты мадридского «Реала» Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Лука Модрич рискуют пропустить финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится 12 января. Об этом сообщает Sport.es.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, Беллингем и Вальверде могут не принять участия в игре с сине-гранатовыми из-за мышечных перегрузок. В свою очередь, Модрич рискует пропустить матч по причине наличия у него вирусного заболевания.

Финальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» начнётся в 22:00 по московскому времени. В первой полуфинальной встрече данного соревнования «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Мальоркой», которую он разгромил со счётом 3:0.

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