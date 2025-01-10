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Игрок «Оренбурга» Малых: не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей

Игрок «Оренбурга» Малых: не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей
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Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых отреагировал на высказывание нападающего «Ростова» Николая Комличенко о том, что цены в магазинах не позволяют покупать те помидоры, которые ему нравятся.

«Заметил ли я рост цен? Конечно, заметил. Он однозначно присутствует. Но не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Да, цены поднялись, это очевидно. Но где он увидел такие цены на помидоры? Их не существует», — приводит слова Малых «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Малых принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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