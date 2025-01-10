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Колыванов: возможно, переход в «ПСЖ» пагубно скажется на карьере Кварацхелии

Колыванов: возможно, переход в «ПСЖ» пагубно скажется на карьере Кварацхелии
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что «парижане» намерены совершить трансфер в январе.

«Однозначно, чемпионат Италии сильнее французского. Сколько лет подряд «ПСЖ» выигрывал французскую лигу? Это чемпионат одной команды. Зато Хвича будет играть в Лиге чемпионов за «ПСЖ». Мне кажется, в этом переходе большее значение имеет финансовый вопрос. Одно дело, если бы Кварацхелия поехал в Англию или Испанию, ведь это достойные чемпионаты. А про Францию — не знаю.

Вполне возможно, что переход в «ПСЖ» пагубно скажется на карьере Хвичи. В парижской команде играть легче, ведь в каждом матче они фавориты и уровень сопротивления не такой сильный. Когда тебе всё легко даётся, прогрессировать очень сложно. Поэтому у «ПСЖ» никогда не получается выиграть Лигу чемпионов. Футболисты парижан выходят, а там другие скорости», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

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