Клубы из Турции интересуются защитником «Краснодара» Диего Костой

Турецкие клубы интересуются защитником «Краснодара» Диего Костой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Несмотря на интерес, краснодарский клуб не намерен отпускать игрока.

25-летний футболист перешёл в «Краснодар» минувшим летом. За этот период Коста принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 7 млн.

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