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«Локомотив» продлил контракт с 18-летним воспитанником клуба

«Локомотив» продлил контракт с 18-летним воспитанником клуба
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Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 18-летним нападающим Артёмом Корнеевым.

Отмечается, что новое соглашение с игроком будет действовать до июня 2028 года.

«Артём находится в системе «Локо» с 2020-го, является воспитанником клубной академии и преданным болельщиком «Локомотива». За молодёжный состав железнодорожников футболист провёл 38 матчей, забил 15 мячей, выполнил 11 голевых передач, становился победителем Молодёжной футбольной лиги — 2023.

Поздравляем Артёма с новым соглашением. Желаем не останавливаться на достигнутом, становиться лучше на каждой тренировке и дальше радовать нас своей игрой за «Локо»!» — написано в заявлении клуба.

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