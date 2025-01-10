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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер восстановился от травмы и может сыграть с «Боруссией» М

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер восстановился от травмы и может сыграть с «Боруссией» М
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Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился после перелома ребра и сможет принять участие в матче 16-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщил официальный сайт «Баварии».

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в субботу, 11 января. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

38-летний Мануэль Нойер получил травму в матче 1/8 финала Кубка Германии с леверкузенским «Байером» (0:1) 3 декабря 2024 года.

«Если бы я не знал, что он травмирован, то не заметил бы этого. Опыт, очевидно, тоже помогает. Он знает, как ему нужно вернуться к игре. Его роль также не меняется. Он очень важен для нас», — сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

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